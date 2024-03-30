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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا اللي كنت غلطان.. محمود الحديني يكشف عن قرار ندم عليه بحياته

محمود الحديني
محمود الحديني

كشف الفنان محمود الحديني، قرارا ندم عليه في مشواره الفني، تسبب في تغير حياته، وابتعاده عن الساحة الفنية لفترة. 

وقال محمود الحديني في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه كان يظن في بداية مشواره الفني أن المسرح هو الأساس، وفي ذات يوم وهو يصور مشهدا له مع الفنانة فاتن حمامة بفيلم الباب المفتوح، طلب منه هنري بركات أن يوقع عقدا معه للسينما لمدة 5 سنوات، لكنه رفض بسبب ارتباطه بالمسرح. 

وتابع محمود الحديني: «رفضت لأني كنت فاكر إن المسرح هو الأساس لكن دلوقتي غلط فنجم السينما يصبح نجم مسرح». 

محمود الحديني وحقيقة اعتزاله

كشف الفنان محمود الحديني، كواليس مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وقال محمود الحديني، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، سر عودته للتمثيل بعد غياب 12 عاما، وترشيحه للمشاركة في بطولة مسلسل سر إلهي مع روجينا، وما حدث مع طوال سنوات الغياب عن الوسط الفني، من خلال هذا الفيديو. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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