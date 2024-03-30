روجينا: مسلسل سر إلهي يمس كل بيت مصري وعربي

كشفت النجمة روجينا، كواليس التحضير لـ مسلسل “سر إلهي”، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وحقق نجاحا كبيرا.

وحول التحضير لـ الشخصية، قالت روجينا، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري: «أنا بقعد أذاكر شغلي، ولو حطيت شخصياتي كلها اللي عملتها مش هتلاقي واحدة شبه التانية لا في شكل ولا في المضمون ولا في الأداء الحمد والشكر لله، وأنا بقول إن دي متعة الممثل، وأنا بقول أنا مشخصاتية».

وتابعت روجينا: «نصرة اسمها من النصر فهي شخصية ما تنكسرش وما حدش ييجي عليها، وشخصية نصرة بالنسبالي صعبة جدا لأن مراحلها كتير أوي وأنا بعمل 4 مراحل في الشخصية، وأنا بكون سعيدة بده جدا».

وحول ردود الفعل، قالت روجينا: «ردود الفعل تجاه مسلسل سر إلهي سريعة جدا لأن إحنا 15 حلقة فإحنا أحداثنا سريعة جدا، والحمدلله ردود الفعل كانت عند توقعي».

وأضافت: «ما شاء الله المسلسل مليان أحداث، وأمين جمال عامل موضوع حلو أوي يمس كل بيت مصري وعربي».

أحداث مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

أبطال مسلسل “سر إلهي”

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.