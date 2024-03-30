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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

رؤوف عبد العزيز -
رؤوف عبد العزيز - روجينا

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، الذي تم عرضه حصريا عبر قناة cbc الفضائية. 

وقال رؤوف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «هدف مسلسل سر إلهي  هو توحيد الاسرة تاني.. واتمنى ان الرسالة دي تكون وصلت يعني».

وحول نية تكرار العمل مع روجينا، قال رؤوف عبد العزيز: «أنا اكيد أتمنى أشتغل مع روجينا رابع وخامس وعاشر لأن الطاقة الايجابية اللي بتديهالي وبتديها لكل الفريق والتفاهم واحترامها لشغلها ولفنها.. كل ده يخليني دايما ابقى سعيد بأي تعاون معاها». 

 

 

تفاصيل مسلسل “سر إلهي”

تدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

رؤوف عبد العزيز سر إلهي مسلسل سر إلهي المخرج رؤوف عبد العزيز روجينا

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