مؤلف حق عرب عن العوضي: اتمرمط عشان يمثل ومكنش بيفكر في الأكشن

تحدث المؤلف محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب عن الفنان أحمد العوضي بطل المسلسل بجانب الفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر.

وأوضح محمود حمدان خلال حواره مع برنامج التاسع المذاع عبر القناة الاولى المصرية أن الفنان أحمد العوضي في الوقت الحالي يصنع تاريخا سينمائيا كبيرا.

وسأله يوسف الحسيني هل آن الأوان لأحمد العوضي أن يظهر في شخصية مختلفة عن الشخصيات الأكشن التي يقدمها ليرد محمود حامد قائلا:" بنجهز لحاجة عشان يظهر بشخصية مختلفة.

وأشار محمود حمدان الى أن الفنان احمد العوضي يسير بخطى ثابتة ويفكر كثيرا في مستقبله وما لا يعرفه البعض عن أحمد العوضي أنه فنان مسرح.

أيام مرمطة

وتابع محمود حمدان قائلا:" انا واحمد أصدقاء من ايام من 2002 وكان بيشتغل مسرح، مكنش فيه فلوس وقتها وأحمد اتصرف وأشترى عربية وكنا بنلف على شركات الإنتاج كانت أيام مرمطة لينا ومكنش مركز فى الأكشن كان مركز أنه يمثل".