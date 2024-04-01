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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح.. خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات ، بالإضافة الي تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تمتلك مميزات تكنلوجية متطورة .

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الجديد هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت ، وتنتمي i30 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم ، عصري وأنيق .

أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 استقرت داخل سوق السيارات المصري، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، اما الان فتم إزالة قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار، واستقرار سعر الصرف.

فتحة السقف بالسيارات يتم استخدامها في التهوية ، وذلك بدلا من فتح نوافذ السيارة التي يتسبب فتحها بملء مقصورة السيارة بالأتربة نتيجة خروج عادم السيارات ، ولكن إذا تم استخدام فتحة السقف من أجل التهوية يكون أفضل بسبب اختلاف الضغط بين الهواء المتدفق داخل السيارة وخارجها، وذلك يحدث عند دخل الهواء النقي إلى السيارة وخروج الهواء الداخلي الملوث عبر فتحة السقف.

الرؤية هي أحد أهم العناصر الأساسية في قيادة السيارات ، وهي تمثل الهدف الذي يسعى قائد السيارة لتحقيقه ، وذلك لان تحديد الرؤية بشكل فعال يعزز الثقة لدي سائق السيارة ، بالإضافة الي ان الرؤية أثناء قيادة السيارات هي عامل هام للسلامة والأمان على الطرق .

 

 

جيلي GX3 Pro جيلي GX3 PRO موديل 2024 هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت هيونداي i30 موديل 2025 تويوتا فتحة سقف السيارة توضيح الرؤية أثناء

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