تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

اشتهرت حبوب الخميرة بشكل واسع خلال الفترة الماضية بسبب قدرتها على زيادة الوزن وعلاج بعض الأمراض ولكن فوائدها أكبر من ذلك بكثير.

ووفقا لما جاء فى موقع Everyday Health نعرض لكم أهم فوائد حبوب الخميرة وأضرارها.

فوائد حبوب الخميرة

مصدر غني بفيتامينات ب

تحتوي حبوب الخميرة على جميع فيتامينات ب الثمانية وهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي وعلاج مشاكل النسيان وضعف التركيز والأعصاب.



تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي حبوب الخميرة على البروبيوتيك وهي بكتيريا مفيدة تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.



تحسين صحة الجلد والشعر

تحتوي حبوب الخميرة على البيوتين، وهو فيتامين ضروري لصحة الجلد والشعر والأظافر.



تعزيز جهاز المناعة

تحتوي حبوب الخميرة على مضادات الأكسدة تساعد على الوقاية من السرطان وتقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.



تقليل الإجهاد العصبي

تحتوي حبوب الخميرة على فيتامين ب المركب الذي يساعد على تقليل أعراض الإجهاد العصبي والقلق.

الاجهاد العصبي والقلق



أضرار حبوب الخميرة

تسبب حبوب الخميرة بعض الأعراض الهضمية مثل الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

الحساسية قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه حبوب الخميرة، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي.

قد تتفاعل حبوب الخميرة مع بعض الأدوية مثل عقاقير السكري.

تنبيه : تسبب حبوب الخميرة زيادة الرغبة فى تناول الطعام لذا ابتعد عن تناولها في الصيام، و ابدأ بتناول جرعة صغيرة من حبوب الخميرة وقم بزيادتها تدريجياً لتجنب الأعراض