حسام حبيب يفجر مفاجأة عن علاقته بشيرين عبدالوهاب.. ويكشف سر حلق شعرها

حل المطرب حسام حبيب، ضيفا على الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسام حبيب يفجر مفاجأة عن علاقته بـ شيرين عبدالوهاب.. فيديو

تحدث المطرب حسام حبيب، عن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "علاقتي بالفنانة شيرين بدأت بصداقة قوية ومازالنا مستمرين حتى الآن".

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "شيرين عبدالوهاب لديها ميزة وهي أنها صاحبة الولد وليس البنت، ولا تهتم بموضوعات البنات كفلانة لابسة كذا أو تتحدث عن موضوعات تشغل كل البنات"، مشيرا: "الفنانة شيرين كانت شخصية مستقلة وبسيطة للغاية، حتى إنها كانت تأمل في العودة للقلعة، موطنها القديم"، مؤكدا أنه لا يتعمد إخفاء أي أمر في حياته، وارتباطه بالفنانة شيرين حتى اليوم بمثابة صداقة قوية.



قاعد مع ولد مش بنت.. اعتراف مثير من حسام حبيب على شيرين

رد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول أن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».

وأضاف حبيب: «ارتباطي بشيرين ارتباط صداقة ومن مميزات شيرين اني بحس انها صاحبي الولد، مش زي البنات، يعني مبتتكلمش في المواضيع اللي البنات اللي بيتكلموا فيها مبتنمش على حد مبتحسبهاش حسابات البنات»، متابعا: «شيرين أول بني آدمه اتجوزها وأعيش معاها، أنا عمري ما عيشت برا بيت اهلي طول عمري عايش مع أمي واختي بعدها رحت على العيشة مع شيرين، شيرين مكانش في بيني وبينها معاملة الزوج والزوجة احنا دايمًا كنا عايشين أصدقاء».



حسام حبيب: غلطتنا الوحيدة أنا وشيرين إن علاقتنا كانت على الملأ.. فيديو

علق الفنان حسام حبيب على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، «علاقتك مع شيرين وصلت أنها علاقة سامة؟»، نافيًا ذلك، قائلا: «فشل العلاقة كان بسبب انفتاحها على الملأ، ولا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين».

وأكد: على أنه لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها، مشيرًا إلى أن لحظات الغضب هذه التي حدثت في العلاقة، نقلت للناس صورة أن العلاقة سامة.

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو

كشف المطرب حسام حبيب، رد فعله عندما قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بحلق شعرها، قائلا: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها.

وأضاف: "شيرين بتكون طفلة بيبي في غضبها وحبها وتعاملها مع مختلف الأمور"، مشيرا: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".



كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

تحدث المطرب حسام حبيب، عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: " شيرين عبد الوهاب لها مكانتها وجمهورها وهي إنسانة ناجحة ووصلت لمكانة معينة".

وأضاف: "شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم "نساي"، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي".



حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

أكد المطرب حسام حبيب، أنه لم يأخذ أي أموال من الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال المطرب حسام حبيب،: "عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين عبد الوهاب، مراتي لو فنانة أو قاعدة في البيت وبتشتغل أي فستان هي تاج علي راسي وكانت بشيلها ديل فستانها في الحفلات".





لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

كشف المطرب حسام حبيب، سر حلق الفنانة شيرين عبد الوهاب شعرها.

وقال المطرب حسام حبيب،: " مشكلة عبيطة زي أي ست قالت لي طلقني فقلت لها بهزار والساعة كانت 4 الصبح طيب يلا ننزل نتطلق فقالت لي لأ أنا مبنزلش روح هات المأذون هنا يتطلقني".

وأضاف: "افتكرت إني بقولها بجد فدخلت الحمام واتأخرت واتفاجئت من رد فعلها إنها خارجة وحالقة شعرها"، متابعة: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها".



حسام حبيب: أتحمل 50% من فشل علاقتي بشيرين.. فيديو

قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت مستمرة، موضحًا: «انفصلنا بس هنفضل أصحاب، والحب مازال بيننا موجودا».

وأضاف «حبيب»، أنه يتحمل سبب فشل علاقته مع شيرين بنسبة 50%، قائلاً «زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين».

