حسام حبيب يفجر مفاجأة عن علاقته بـ شيرين عبدالوهاب.. فيديو

تحدث المطرب حسام حبيب، عن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "علاقتي بالفنانة شيرين بدأت بصداقة قوية ومازالنا مستمرين حتى الآن".

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "شيرين عبدالوهاب لديها ميزة وهي أنها صاحبة الولد وليس البنت، ولا تهتم بموضوعات البنات كفلانة لابسة كذا أو تتحدث عن موضوعات تشغل كل البنات".

وأشار: "الفنانة شيرين كانت شخصية مستقلة وبسيطة للغاية، حتى إنها كانت تأمل في العودة للقلعة، موطنها القديم"، مؤكدا أنه لا يتعمد إخفاء أي أمر في حياته، وارتباطه بالفنانة شيرين حتى اليوم بمثابة صداقة قوية.