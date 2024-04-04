عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

شيرين
شيرين

كشف المطرب حسام حبيب، سر حلق الفنانة شيرين عبد الوهاب شعرها.

txt

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

txt

حسام حبيب: غلطتنا الوحيدة أنا وشيرين إن علاقتنا كانت على الملأ.. فيديو

وقال المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: " مشكلة عبيطة زي أي ست قالت لي طلقني فقلت لها بهزار والساعة كانت 4 الصبح طيب يلا ننزل نتطلق فقالت لي لأ أنا مبنزلش روح هات المأذون هنا يتطلقني".

 

وأضاف: "افتكرت إني بقولها بجد فدخلت الحمام واتأخرت واتفاجئت من رد فعلها إنها خارجة وحالقة شعرها"، متابعة: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها".

وأشار: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".

 

وتابع: "حسيت إنها بتعبر عن غضبها طالما انت هتسيبني انا هأذي نفسي وده غلط ومينفعش يحصل، نوع من أنواع التعبير عن الغضب وده مكنش ينفع يحصل وقلت لها طيب كنتي احرقي لي أنا شعري ومتعمليش في نفسك كده".

 

حسام حبيب الإعلامية منى عبدالوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المطرب حسام حبيب برنامج ع المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

ترشيحاتنا

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ