لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

كشف المطرب حسام حبيب، سر حلق الفنانة شيرين عبد الوهاب شعرها.

وقال المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: " مشكلة عبيطة زي أي ست قالت لي طلقني فقلت لها بهزار والساعة كانت 4 الصبح طيب يلا ننزل نتطلق فقالت لي لأ أنا مبنزلش روح هات المأذون هنا يتطلقني".

وأضاف: "افتكرت إني بقولها بجد فدخلت الحمام واتأخرت واتفاجئت من رد فعلها إنها خارجة وحالقة شعرها"، متابعة: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها".

وأشار: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".

وتابع: "حسيت إنها بتعبر عن غضبها طالما انت هتسيبني انا هأذي نفسي وده غلط ومينفعش يحصل، نوع من أنواع التعبير عن الغضب وده مكنش ينفع يحصل وقلت لها طيب كنتي احرقي لي أنا شعري ومتعمليش في نفسك كده".