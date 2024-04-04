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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حبيب: غلطتنا الوحيدة أنا وشيرين إن علاقتنا كانت على الملأ.. فيديو

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

علق الفنان حسام حبيب على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، «علاقتك مع شيرين وصلت أنها علاقة سامة؟»، نافيًا ذلك، قائلا: «فشل العلاقة كان بسبب انفتاحها على الملأ، ولا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين».

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قاعد مع ولد مش بنت.. اعتراف مثير من حسام حبيب على شيرين

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حسام حبيب يفجر مفاجأة عن علاقته بـ شيرين عبدالوهاب.. فيديو

وأكد خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: على أنه لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها، مشيرًا إلى أن لحظات الغضب هذه التي حدثت في العلاقة، نقلت للناس صورة أن العلاقة سامة.

وعلق على تصريح الملحن محمود الخيامي، أن شيرين كانت شيئًا وأصبحت شيئا آخر بعد حسام حبيب، قائلا إن مقارنته ليست حقيقية؛ لأنها هي الشخصية الناجحة التي كانت ومازالت.

 

وتابع: «شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم «نساي»، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد، ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي».

حسام حبيب الملحن محمود الخيامي الفنان حسام حبيب الإعلامية منى عبد الوهاب الإعلامية منى عبدالوهاب برنامج ع المسرح شيرين عبدالوهاب

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