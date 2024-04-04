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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاعد مع ولد مش بنت.. اعتراف مثير من حسام حبيب على شيرين

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

رد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول أن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».

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حسام حبيب يفجر مفاجأة عن علاقته بـ شيرين عبدالوهاب.. فيديو

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حسام حبيب عن شيرين عبدالوهاب: بتكون طفلة بيبي في غضبها.. فيديو

وأضاف حبيب خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح: «ارتباطي بشيرين ارتباط صداقة ومن مميزات شيرين اني بحس انها صاحبي الولد، مش زي البنات، يعني مبتتكلمش في المواضيع اللي البنات اللي بيتكلموا فيها مبتنمش على حد مبتحسبهاش حسابات البنات».

 

واستطرد: «شيرين أول بني آدمه اتجوزها وأعيش معاها، أنا عمري ما عيشت برا بيت اهلي طول عمري عايش مع أمي واختي بعدها رحت على العيشة مع شيرين، شيرين مكانش في بيني وبينها معاملة الزوج والزوجة احنا دايمًا كنا عايشين أصدقاء».

 

وعلق حسام حبيب على سؤال منى عبد الوهاب «الناس كانت مستكتره شيرين عليك» قائلا: «الناس ممكن تكون كانت مستكتره شيرين عليا لأن حسابات الناس حسابات دنيوية جدًا، واحدة مكان شيرين كانت ممكن تقول هروح اتجوز واحد غني ولا اتجوز واحد اكبر مني في السن يستوعبني، لكن انا في نفس سنها تقريبًا وأصحاب كأننا اتنين ولاد قاعدين مع بعض، لكن شيرين شخص بسيط جدًا وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطة جدًا».

 

وأكمل حديثه: «للأسف في لحظات الغضب حصل من شيرين خلت الناس أن دي علاقة توكسيك، لكن ده مش حقيقي وأنا وهي أصحاب لحد النهاردة رغم الانفصال».

حسام حبيب الإعلامية منى عبد الوهاب النجمة شيرين عبد الوهاب النجمة شيرين الفنان حسام حبيب برنامج ع المسرح

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