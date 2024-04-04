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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حبيب: أتحمل 50% من فشل علاقتي بشيرين.. فيديو

حسام حبيب
حسام حبيب

قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت مستمرة، موضحًا: «انفصلنا بس هنفضل أصحاب، والحب مازال بيننا موجودا».

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وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنه يتحمل سبب فشل علاقته مع شيرين بنسبة 50%، قائلاً «زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين».

 

ورد «حبيب»، على بعض أقوال الناس أنه بيتحكم في شغل شيرين، قائلا: «أنا عمري ما تدخلت في شغلها، عمري ما كنت مدير أعمال شيرين»، موضحًا أنه عندما ترك مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق العمل معها، كان لا يوجد نقطة تواصل بين شيرين والناس، فكان هو -حسام حبيب- نقطة التواصل بينهما، ولكن لم يأخذ أي قرار في عملها، لافتا إلى أنه كان يذهب معها إلى الحفلات بهدف أن يكون داعما لها.

 

وتابع «لو مراتي فنانة، لو قاعدة في البيت، أو بتشتغل أي شغلانة بسيطة في الدنيا، هي تاج على راسي»، مؤكدًا «أنا عمري ما خدت جنيه من شيرين، وهي كانت دايمًا تقولي ده تعبك خد فلوس كنت برفض وأقولها مساعدتي ليكي ده واجب عليا».

حسام حبيب

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