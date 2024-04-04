حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

أكد المطرب حسام حبيب، أنه لم يأخذ أي أموال من الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين عبد الوهاب، مراتي لو فنانة أو قاعدة في البيت وبتشتغل أي فستان هي تاج علي راسي وكانت بشيلها ديل فستانها في الحفلات".

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم "نساي"، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي".

وأشار: "محصلش أن شيرين نزلت في المستوى بعد ما اتجوزنا وكل شغل في الدنيا يقاس نجاحه وفشله عندما يتحول لأرقام، وخلال زواجنا دى أكثر فترة شيرين عملت فيها حفلات وعملت ألبوم من أنجح الأعمال في حياتها وأكتر مشاهدات وغنت بلهجة لبناني لأول مرة وكسرت الدنيا".