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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

حسام حبيب
حسام حبيب

تحدث المطرب حسام حبيب، عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: " شيرين عبد الوهاب لها مكانتها وجمهورها وهي إنسانة ناجحة ووصلت لمكانة معينة".

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وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم "نساي"، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي".


وأشار: "محصلش أن شيرين نزلت في المستوى بعد ما اتجوزنا وكل شغل في الدنيا يقاس نجاحه وفشله عندما يتحول لأرقام، وخلال زواجنا دى أكثر فترة شيرين عملت فيها حفلات وعملت ألبوم من أنجح الأعمال في حياتها وأكتر مشاهدات وغنت بلهجة لبناني لأول مرة وكسرت الدنيا".


ورد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول أن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».
 

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