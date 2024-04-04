حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو

كشف المطرب حسام حبيب، رد فعله عندما قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بحلق شعرها، قائلا: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها.

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "شيرين بتكون طفلة بيبي في غضبها وحبها وتعاملها مع مختلف الأمور".

وأشار: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".

واسترسل المطرب حسام حبيب،: "شيرين عبدالوهاب لا تحسب خطواتها القادمة"، مضيفا: "الفنانة شيرين كانت شخصية مستقلة وبسيطة للغاية".



