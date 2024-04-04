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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حبيب يكشف كواليس تجربته مع الاكتئاب.. ويفجر مفاجأة تخص شيرين

حسام حبيب
حسام حبيب

حل المطرب حسام حبيب، ضيفا على الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

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حسام حبيب عن طفولته: مكنتش دلوع وبقيت راجل وأنا صغير.. فيديو

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خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو
رد المطرب حسام حبيب، على سؤال حول أغاني زملاءه التي يريد غناءها.

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "ساعات بقعد أسمع أغاني كتير، وبتمني أعيد تقديمها.. ونفسي أغني لعبد الحليم حافظ ولشيرين عبدالوهاب"، متابعا: "بنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم ايه من أغاني ماما، معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة".

 


مريت بفترات طويلة.. حسام حبيب يكشف كواليس تجربته مع الاكتئاب.. فيديو
روى المطرب حسام حبيب، كواليس تجربته مع الاكتئاب، قائلا: "مريت بفترات طويلة كان يغلب عليها النوم كثيرا".

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "البعض اعتبر الفترات الطويلة التي كان يغلب عليها النوم علامة على الاكتئاب، ولكن بروح متفائلة".

وأشار: "زرت طبيبة متخصصة قدمت لي قائمة بأعراض الاكتئاب، وأدركت أن ما أعانيه يمكن علاجه"، متابعا أنه رغم زياراته المتعددة للأطباء النفسيين، إلا أنه كان يشعر بأنه أكثر ذكاء منهم وكان يسعى للشعور بأنه ضحية.



حسام حبيب عن طفولته: مكنتش دلوع وبقيت راجل وأنا صغير.. فيديو
تحدث المطرب حسام حبيب، عن طفولته، قائلا: "عشت مع أمي وأنا عمري 14 سنة وهي ربنا يديها الصحة وطول العمر، مكنتش دلوعة وبقيت راجل وأنا صغير".

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "الخجل من أكبر المشاكل اللي كانت مسيطرة عليا خاصة في المدرسة وكنت باغيب فترات كبيرة عن المدرسة خاصة مرحلة الاعدادي والثانوي، بس لما كنت بغلط بحب العقاب".

 


خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو
قال المطرب حسام حبيب، إنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته.

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "أنا بحب ربنا جدا ودايما في دماغي بس حاجة غريبة جدا مبصليش"، مشيرا: "أنا خايف أبقى مزعل ربنا مني علشان كده اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وده غلط".

 


بحبها .. حسام حبيب : دي أصعب فترات حياتي | فيديو
تحدث المطرب حسام حبيب، عن انفصال والديه، قائلا: "انفصال أبويا وأمي أصعب فترة في حياتي".

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

 

 
لها معنى كبير في حياتي.. حسام حبيب يكشف سر احترامه للمرأة.. فيديو
قال المطرب حسام حبيب، إن أقدار ربنا لا يمكن تغييرها ونرضى بها على كل حال.

وأضاف المطرب حسام حبيب،: "عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة"، متابعا: "بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل".

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