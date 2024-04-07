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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يتراجع عن هذا التصريح.. ويوجّه رسالة نارية لشيرين عبدالوهاب.. ويصدم جمهور ياسمين والعوضي بشأن طلاقهما

تامر أمين
تامر أمين

حلّ الإعلامي تامر أمين، ضيفًا على برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "النهار".

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تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته

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تامر أمين: «طلاق أحمد سعد شأن عام.. وعلياء كانت وش السعد عليه»

وفجّر الإعلامي تامر أمين، خلال اللقاء العديد من التصريحات الخاصة بتعليقاته المختلفة على الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

تامر أمين يتراجع عن هذا التصريح ويعتذر على الهواء.. فيديو
قال الإعلامي تامر أمين، إن “شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب”.

وأضاف الإعلامي تامر أمين: "مفيش حد صوت مصر، ومصر أكبر من إنها تتلخص في صوت واحد، ولا يمكن أن نختزل صوت مصر في شخص واحد"، متابعا: "لو أنا صرحت في السابق وقولت إن شيرين عبدالوهاب صوت مصر؛ فأنا بعتذر على الهواء".

 

تامر أمين: قرارات أحمد سعد في الارتباط والانفصال اندفاعية وبها استعجال.. فيديو
قال الإعلامي تامر أمين، إن قرارات الفنان أحمد سعد في الارتباط ‏والانفصال ‏تحمل اندفاعا وسرعة واستعجالا بعض الشيء، متعجبا: "حد يطلق علياء ‏بسيوني!، ‏ديه كانت وش السعد عليك".‏


تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته
علق الإعلامي تامر أمين، على هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو ‏مصطفى والتي وصف بها الإعلام بـ"المُغيب"، قائلا إنه هاجم عمرو مصطفى؛ لأنه  ‏قال الإعلام المغيب، ولم يتحدث عن قلة أو بعضا منه.‏


اتفاق ثلاثي مع ليلى .. تامر أمين يصدم جمهور ياسمين والعوضي بشأن طلاقهما
قال الإعلامي تامر أمين، إن إيمانه بالله عز وجل يمنعه من التفكير في صدق ما ‏تقوله ليلى عبداللطيف، مشددا على: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، مشيرا إلى أن ‏توقعات ليلى عبداللطيف غير صحيحة كلها، واصفا ما تقوله وتفعله "عبداللطيف" ‏بـ"كلام فاضي".‏

 

تامر أمين: مؤمن بأن النجوم لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح للعامة
علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان ‏أحمد ‏سعد بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: "أنا ‏مؤمن ‏بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة ‏مُتاح ‏ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم".‏

 

طلَّق واختفى.. تامر أمين: محدش بيسمع حاجة عن أحمد سعد بعد انفصاله
علق الإعلامي تامر أمين، على انفصال الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، قائلا: "طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني شأن عام".

وأضاف الإعلامي تامر أمين،: "جزء من الحياة الخاصة للفنانين بتهم الجمهور"، متابعا: "قرارات الفنان أحمد سعد  في الانفصال والارتباط فيها اندفاع وسرعة واستعجال".

 

تامر أمين: قرارات أحمد سعد في الانفصال والارتباط مندفعة .. فيديو
قال الإعلامي تامر أمين، إن جوازات وانفصالات النجوم من اهتمامات الجمهور المصري.

وعلق على أزمة انفصال الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، قائلا: "قرارات الفنان أحمد سعد  في الانفصال والارتباط فيها اندفاع وسرعة واستعجال".


تامر أمين لشيرين عبدالوهاب: «توقفي عن الكلام وهتبقي أم كلثوم الثانية»
قال الإعلامي تامر أمين: "شيرين أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس ‏وتقول كلام غير لائق على المسرح، ثم صدرت حياتها الشخصية ومشكلاتها مع ‏زوجها حسام حبيب أو مشكلاتها المتعلقة بالحالة الذهنية والعصبية، نسينا الغناء ‏وبقينا ندخل في مشاكل شيرين وترينداتها".‏


تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد صوت ‏مصر
قال الإعلامي تامر أمين، إن  الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقية، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.‏


تامر أمين: «طلاق أحمد سعد شأن عام.. وعلياء كانت وش السعد عليه»
قال الإعلامي تامر أمين، إن طلاق الفنان أحمد سعد شأن عام، وطليقته علياء كانت ‏وش السعد عليه جدا، متابعا: "ده لما كان بيكح أو يعطس؛ كان بيعمل أغنية ناجحة، ‏ومن ساعة ما طلقها؛ عمل حوالي 3 أو 4 أغاني أنا نفسي ماسمعتش عنهم".‏

 

«كُنتي» صوت مصر.. تامر أمين يوجه رسالة لنارية لشيرين عبدالوهاب على الهواء
قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت صوت مصر، معقبا: "أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس وتقول كلام غير لائق على المسرح ثم صدرت مشاكلها الشخصية؛ نسينا الغناء".

 

تامر امين الإعلامي تامر أمين برنامج العرافة بسمة وهبة الشخصيات العامة الاعلاميه بسمة وهبة شيرين عبدالوهاب

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