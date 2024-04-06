تامر أمين: «طلاق أحمد سعد شأن عام.. وعلياء كانت وش السعد عليه»

قال الإعلامي تامر أمين، إن طلاق الفنان أحمد سعد شأن عام، وطليقته علياء كانت وش السعد عليه جدا، متابعا: "ده لما كان بيكح أو يعطس؛ كان بيعمل أغنية ناجحة، ومن ساعة ما طلقها؛ عمل حوالي 3 أو 4 أغاني أنا نفسي ماسمعتش عنهم".
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور: "الستات عتبات، وبقول لأحمد سعد حد يسيب عتبة كانت كلها خير كده!".
وعن تصريحاته السابقة حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، أوضح: "شيرين طول ما كانت بتغني؛ كانت صوت وإحساس ومشاعر وشجن مصر، وكل ما يُقال عن حلاوة الصوت النسائي العظيم اللي اسمه شيرين".