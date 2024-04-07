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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلب خناقة.. أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

حسن شاكوش وطليقته
حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على حلقته برفقة طليقته ريم طارق  في برنامج "رامز جاب من الآخر"عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وأعاد حسن شاكوش نشر عدد من تعليقات متابعيه، من خلال حسابه الرسمي على وقع إنستجرام، وجاءت التعليقات كالتالي: "برنامج رامز قلب خناقة أمي وأبويا قبل الفطار بخمس دقايق، خليت واحدة مالهاش تلاتين لازمة تقول يا أنا يا هو، عبستك ازاي وانتي مش بستاني، أجدع خلق الله مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل، شاكوش في القلب جامد أقسم بالله، عاوزين الحلقة تكمل يا فنان".

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

سخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا:" استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان".

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صدمة وصراخ ريم طارق 

ودخلت ريم طارق فى حالة صدمة وبكاء وصراخ شديد بعد مشاهدة طليقها حسن شاكوش وجها لوجه وطالبت رامز بإنهاء البرنامج فورا.

ووجهت ريم طارق كيلا من الشتائم لرامز جلال وفريق الإعداد رافضة استكمال الحلقة، معقبة:" انت مريض يا رامز انت بتحطنى فى مشاكل كدة والله ما هكمل الحلقة".

من جانبه أبدى حسن شاكوش امتعاضه الشديد من طليقته ريم طارق، بل وتطاول عليها قائلا:" مالهاش لازمة" ورفض استكمال الحلقة.

وأنهى رامز جلال حلقته سريعا مؤكدا أن هدفه الوحيد منها هو محاولة الصلح بين شاكوش وطليقته.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

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