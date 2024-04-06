حسن شاكوش ينفى ارتدائه بيجامة طليقته .. ورامز يرد : انت صايع يلا

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وسخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا: “استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان”.

وقال حسن شاكوش أنه تزوج مرتين ولم يظهر ببجامة طليقتة ريم طارق.

وسخر رامز جلال منه قائلا: “انت صايع يلا”.

كشف برومو برنامج “رامز جاب من الاخر” الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.