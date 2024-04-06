حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

يستضيف الفنان رامز جلال فى برنامجه “رامز جاب من الآخر” كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وطليقته ريم طارق، ليكونا ضيوفا حلقة اليوم، المقرر إذاعتها عبر قناة mbc مصر، بعد أذان المغرب مباشرةً.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.