إرشادات تساعدك على شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

خلال الفترة الماضية تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل كبير بالسوق المصري ، مما أدي لزيادة إقبال المواطنين على الشراء بعكس ما حدث خلال الفترة الماضية.

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

كما زاد طلب المواطنين علي شراء السيارات المستعملة الآن، لذا يجب العلم أن شراء أي سيارة يحتاج الي الانتباه سواء كان من المشتري أو البائع لتجنب الوقوع في أي خسائر مالية.

- إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة :

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

1 - طلب تقرير السيارة :

عند الهاب الي شراء سيارة يجب أولا الطلاع علي تقرير صيانات السيارة ، وذلك لان تقرير حالة السيارة الفنية يوضح لك ما تم صيانته او تغيره بمختلف أجزاء السيارة .

2- تحديد قيمة شراء السيارة :

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

قبل البدء في عملية شراء أي سيارة يجب تحديد الميزانية التي ستقوم بشراء السيارة علي اساستها، وهذه الخطوة مهمة حتي لا تتجاوز المبلغ المحدد لشراء السيارة .

3- توخي الحذر :

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

عند الذهاب الي شراء سيارة مستعملة او عند البحث عنها يجب اختيار اشخاص موثوق بهم حتي لا تتعرض لأي من عمليات الاحتيال .

4- يجب تجربة قيادة السيارة :

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

قبل شراء السيارة التي وقع عليها الاختيار يجب القيام بتجربتها ، وذلك لان تجربة السيارة تساعدك على معرفة الجوانب الإيجابية أو السلبية بالسيارة.

5- الحصول علي شرح مفصل للسيارة :

إرشادات تساعدك علي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

يجب ان تقوم بطرح كافة الأسئلة التي تدور بذهنك حول السيارة التي ستقبل علي شرائها ، حتى لا يحدث أي مشاكل أو أزمات بالسيارة بعد إتمام عملية الشراء.