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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. بيان مشترك للأردن وفرنسا ومصر بشأن غزة.. حماس: إسرائيل تتعنت.. رايتس ووتش: أطفال القطاع يموتون جوعا.. منظومة صاروخية اسرائيلية جديدة خوفا من إيران

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه: 

 

زعماء الأردن وفرنسا ومصر يصدرون بيانا مشتركا لوقف إطلاق النار في غزة

أصدر زعماء مصر وفرنسا والأردن بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة والأثر الكارثي للحرب المستمرة.

حماس: موقف إسرائيل متعنت ولم تستجب لأي من مطالبنا

وصفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الموقف الاسرائيلي من الحرب في غزة بـ “المتعنت” وأنها ولم تستجب لأي من مطالبها

هيومان رايتس ووتش: أطفال غزة يموتون بالتجويع منذ بدء الحرب

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع الأطفال في قطاع غزة، ودعت إلى احترام الالتزامات الدولية بهذا الشأن، بعدما رصدت المنظمة سوء الأوضاع داخل مراكز احتجاز الأطفال

جويتريش يحذر من حرب معلومات مضللة في قطاع غزة

أكدت فانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل أن لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراجع ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة عضو كامل في الأمم المتحدة هذا الشهر

البنتاجون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بعودة المحتجزين في غزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، نتائج التحقيق بشأن استهداف عمالة الإغاثة الأجانب التابعين للمطبخ المركزي العالمي في غارة جوية قبل أيام في وسط قطاع غزة.

لجنة أممية مختصة تبحث عضوية فلسطين الدائمة.. وموقف واشنطن "العقبة الأكبر"

أحال مجلس الأمن الدولي، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام هذا المسعى.

إسرائيل تنشر للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة على متن سفينة حربية

نشرت إسرائيل للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة سي دوم (القبة سي)، وذلك بهدف التصدي لهدف مشبوه

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة بالبحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين، مثّل تهديدا للقوات الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.

عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة بغزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين ، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني باستشهاد خمسة أشخاص في قصف استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، كما استشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا

فـ ـصائل عراقية تعلن قـ ـصف أهداف حيوية إسرائيلية في عسقلان

أعلنت فصائل عراقية، قصف أهداف حيوية إسرائيلية في عسقلان.

 

نتنياهو يحدد موعدا للهجوم على رفح بعد انسحاب إسرائيل من خان يونس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام، إنه تم تحديد موعد لغزو مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إليها.

نقل 46 جثة لفلسطينيين إلى المستشفى الأوروبي في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان جهود وقف الحرب في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

إطلاق النار في غزة الأخبار المحلية الأزمة الإنسانية

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