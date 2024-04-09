أخبار العالم.. بيان مشترك للأردن وفرنسا ومصر بشأن غزة.. حماس: إسرائيل تتعنت.. رايتس ووتش: أطفال القطاع يموتون جوعا.. منظومة صاروخية اسرائيلية جديدة خوفا من إيران

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أصدر زعماء مصر وفرنسا والأردن بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة والأثر الكارثي للحرب المستمرة.

وصفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الموقف الاسرائيلي من الحرب في غزة بـ “المتعنت” وأنها ولم تستجب لأي من مطالبها

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع الأطفال في قطاع غزة، ودعت إلى احترام الالتزامات الدولية بهذا الشأن، بعدما رصدت المنظمة سوء الأوضاع داخل مراكز احتجاز الأطفال

أكدت فانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل أن لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراجع ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة عضو كامل في الأمم المتحدة هذا الشهر

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، نتائج التحقيق بشأن استهداف عمالة الإغاثة الأجانب التابعين للمطبخ المركزي العالمي في غارة جوية قبل أيام في وسط قطاع غزة.

أحال مجلس الأمن الدولي، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام هذا المسعى.

نشرت إسرائيل للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة سي دوم (القبة سي)، وذلك بهدف التصدي لهدف مشبوه

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين، مثّل تهديدا للقوات الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين ، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني باستشهاد خمسة أشخاص في قصف استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، كما استشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا

أعلنت فصائل عراقية، قصف أهداف حيوية إسرائيلية في عسقلان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام، إنه تم تحديد موعد لغزو مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إليها.

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.