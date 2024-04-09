القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة بالبحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتدميرالجيش الأميريكي نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة في منطقة البحر الأحمر دون إصابات أو أضرار للقوات الأمريكية أو قوات التحالف أو السفن التجارية



وقالت القيادة في بيان نشرته على حسابها في "إكس": في الساعة 9 صباحا بتوقيت صنعاء يوم الإثنين نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسّير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.



واضافت ان عملية تدمير الزورق جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس، إذ شكل الزورق تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.



ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.