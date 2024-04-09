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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: موقف إسرائيل متعنت ولم تستجب لأي من مطالبنا

حماس
حماس

وصفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الموقف الاسرائيلي من الحرب في غزة بـ “المتعنت” وأنها ولم تستجب لأي من مطالبها

وقال قيادي في حركة حماس، الاثنين، إنه "ليس هناك أي تغيير في مواقف إسرائيل، ولذا لا جديد في مفاوضات القاهرة، ولا يوجد تقدم حتى اللحظة"، فيما قال مسؤول إسرائيلي تعليقاً على سير محادثات "هدنة غزة"، إن "المسافة لا تزال كبيرة، ولم يحدث أي شيء كبير في هذه الأثناء".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الاقتراح الأخير الذي قدمته "مفاوضات القاهرة" يتم دراسته على مستوى المكتب السياسي، والأطر القيادية في الحركة، وسيجري الرد عليه خلال 48 ساعة. بينما ذكر مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة أن الجمود لا يزال سائداً بسبب رفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة.

وأرسلت حماس وإسرائيل وفدين إلى مصر الأحد للمشاركة في محادثات تتوسط فيها الدوحة والقاهرة فضلاً عن وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية، والذي تعكس مشاركته في المفاوضات ضغوطاً أمريكية متزايدة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة وإدخال المساعدات للمدنيين هناك.  

حركة المقاومة الفلسطينية حماس الحرب في غزة مفاوضات القاهرة

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