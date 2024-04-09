عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنشر للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة على متن سفينة حربية

القبة الحديدية
القبة الحديدية

نشرت إسرائيل للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة "سي دوم" (القبة سي)، وذلك بهدف التصدي لهدف "مشبوه" اخترق المجال الجوي للبلاد قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

 أبلغ الجيش عن إنذار في منطقة إيلات التي جرى استهدافها في فبراير الماضي بواسطة صواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن لكن تم اعتراضها.


وقال الجيش في وقت مبكر الثلاثاء في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات اثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية".

أضاف "تم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة منظومة الدفاع البحرية +سي دوم+"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات ولا أضرار".

الأراضي الإسرائيلية القوات البحرية الجيش الإسرائيلي هدف مشبوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

موضوعات متعلقة

CNN: إيران سترد عبر وكلائها بتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل الأسبوع الجاري

نتنياهو يحدد موعدا للهجوم على رفح بعد انسحاب إسرائيل من خان يونس

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة

أخبار العالم | الجمعية البرلمانية للمتوسط: نفخر باختيار السيسي لجائزة 2024.. الكويت تعيد فتح تصاريح العمل للمصريين.. وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق أعمالها في غزة

استشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنزل في رفح الفلسطينية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى.. واليابان تعلن إدانتها

روسيا تطالب أوكرانيا بتسليم المتورطين في هجوم موسكو

الشعب الجمهوري: الناخبون الأتراك غيروا وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة "العدالة والتنمية"

ترشيحاتنا

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة بالبحر الأحمر

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

تحمل مفاجآت عديدة.. صدور النسخة العربية من مذكرات مجدي يعقوب

حكم قيام ليلة العيد وهل العبادة فيها بدعة؟.. معلومة منتشرة وهذه حقيقتها

بالأسماء.. غرق 5 أشخاص إثر سقوط ميكروباص في النيل ببني سويف

فتاة توزع صدقات في الحرم المكي من أجل جيل التسعينات.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ