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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يحدد موعدا للهجوم على رفح بعد انسحاب إسرائيل من خان يونس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام، إنه تم تحديد موعد لغزو مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إليها.

ولم يذكر نتنياهو التاريخ. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل انسحابها من خان يونس جنوب قطاع غزة

وقدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع يتضمن دفع إسرائيل إلى إطلاق سراح عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأربعين المتوقع إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من العملية. 

وقال مصدر إن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في السماح للسكان الفلسطينيين في شمال غزة الذين فروا من الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود. 

وحتى الآن، رفضت إسرائيل مطالب حماس بالعودة غير المقيدة لسكان غزة إلى الشمال. وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنها 'صفقة قد لا نحبها، لكنها قابلة للتنفيذ، وبالتالي يجب إبرامها'.

ومرت 419 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين، وهو ما يمثل أكبر عملية تسليم في يوم واحد منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، حسبما قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الاثنين. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بالإضافة إلى شحنات الشاحنات، تم إسقاط حوالي 258 طردا غذائيا جوا في مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وتوفي وليد دقة في مركز شامير الطبي، الأحد، بعد أن أمضى 38 عامًا في سجن إسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين والسجناء الفلسطينيين. مجتمع. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى إعادة جثمان دقة إلى عائلته حتى يتمكنوا من دفنه بشكل سلمي وكريم والسماح لهم بالحزن على وفاته دون تخويف. كان دقة مؤلفًا مشهورًا كتب روايات ومقالات عن ظروف سجنه والتحديات التي يواجهها المعتقلون.

بنيامين نتنياهو قطاع غزة خان يونس

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