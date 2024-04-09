البنتاجون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بعودة المحتجزين في غزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، نتائج التحقيق بشأن استهداف عمالة الإغاثة الأجانب التابعين للمطبخ المركزي العالمي في غارة جوية قبل أيام في وسط قطاع غزة.

وشدد «أوستن» على ضرورة إجراء تغييرات جذرية لتجنب استهداف عمال الإغاثة في قطاع غزة، موضحًا أن دخول 300 شاحنة مساعدات إلى القطاع نهاسة الأسبوع أمر مشجع لكنه لا يكفي للتعامل مع الوضع الإنساني.

وافادت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون في بيان بأن غالانت قدم لأوستن تفاصيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض مناطق غزة ومستقبل الحرب

واشارت الى أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بعودة المحتجزين في غزة.

وعبر أوستن عن أمله أن تفضي المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس إلى هدنة

وكان أعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم، أنه يمارس الضغوط على إسرائيل بشأن إدخال المزيد من المساعدات، مرجبًا بجميع الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إغاثة المدنيين في القطاع.