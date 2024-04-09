هيومان رايتس ووتش: أطفال غزة يموتون بالتجويع منذ بدء الحرب

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع الأطفال في قطاع غزة، ودعت إلى احترام الالتزامات الدولية بهذا الشأن، بعدما رصدت المنظمة سوء الأوضاع داخل مراكز احتجاز الأطفال، وتعذيب البعض منهم

كما رصد تقرير المنظمة الحقوقية العالمية ملاحظات عدة على قطاع التعليم، فكيف يمكن حماية الأطفال في غزة، ولماذا تستمر معاناتهم.

وأكد التقرير أن أطفال غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ بدء الحرب

واضافت ان استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في غزة "جريمة حرب" وعلى الحكومات المعنية فرض عقوبات وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل.