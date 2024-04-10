في وقفة عيد الفطر.. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 617 ألف جنيه

حقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يقوم ببطولته هشام ماجد إيرادات بلغت قيمتها 617.472 جنيه فى وقفة عيد الفطر.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

وأضاف هشام ماجد : هنا شاطرة جدًا ودؤوبة في شغلها، وأنا بحب أشتغل مع الناس دي، وبتضحك جدا بس مش أكتر من الرجالة، الرجالة كوميدية أكتر.

كما حل الفنان هشام ماجد ضيفا على الإعلامية سارة الدندراوي ضمن حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم. وتحدثت سارة مع هشام عن فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة واتهام البعض بتشابه القصة مع فيلم باربي.

وقال هشام إن الناس ربطت بين فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به فى برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي. وتابع هشام فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة أستغرق عاما كاملا فى التصوير ، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة.

واحتفل فريق عمل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بالعرض الأول للفيلم فى الامارات استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر.

وحضر العرض الأول كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد ومحمد ثروت وزوجته منى بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.