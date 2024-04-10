أرخص سيارة فاخرة.. أسعار جينيسيس G70 عالميًا

نفترض أنك في سوق السيارات تبحث عن شيء ممتع أو على الأقل مثير للاهتمام إلى حد ما في القيادة، هناك بعض الخيارات الرائعة التي يمكنك الحصول عليها في السوق المستعملة، وإذا لم تكن انتقائيًا، فيمكن الحصول على واحدة من أفضل سيارات السيدان الرياضية التي تم طرحها في السوق في العقد الماضي مقابل أموال السيارات المدمجة، وهي جينيسيس G70.

كان تقديم جينيسيس G70 بمثابة نقطة تحول للعلامة التجارية الكورية الفاخرة عندما ظهرت لأول مرة في عام 2018 . قبل بضع سنوات فقط، بدأت العلامة التجارية حياتها بسيارة سيدان فاخرة ( وكوبيه ببابين ) لشركة هيونداي، وهي إشارة إلى أن هناك أشياء أكبر وأفضل في المستقبل.

هنا كانت هيونداي تلاحق سيارة BMW الفئة الثالثة، أفضل ملك قيادة في فئتها والتي تضمنت سيارات ثقيلة أخرى مثل مرسيدس C-Class وLexus IS، وكلها تحمل علامة تجارية جديدة ذات وجه طفولي.

مواصفات سيارة G70

تمتلك السيارة G70 كل الإمكانيات الجيدة، مثل: محرك أمامي، دفع خلفي مع إمكانية الاختيار بين محرك I4 بقوة 252 حصانًا أو محرك V6 مزدوج التوربو بقوة 365 حصانًا. يمكنك أيضًا الحصول على نظام الدفع الرباعي مع أي من هذين المحركين مع ناقل حركة يدوي بست سرعات (فقط في I4) أو ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

أدى التحديث الأخير إلى جعل التصميم أكثر وسامة وجلب محركًا جديدًا مزودًا بشاحن توربيني بقوة 300 حصان، ويعد سعر سيارات G70 الجديدة أمرًا معتادًا في هذا القطاع.

أسعار سيارة G70

تبدأ سيارة G70 الأساسية بمحرك توربيني سعة 2.5 لتر ونظام دفع خلفي بسعر 42.750 دولارًا بما في ذلك الوجهة ويمكن أن تصل إلى ما يقرب من 60.000 دولار لسيارة G70 المحملة بمحرك V6 المزود بشاحن توربيني والدفع الرباعي. أنت لا تريد أن تدفع ذلك بالرغم من ذلك.

ورغم أن G70 سيارة كورية فاخرة، إلا أنها منخفضة القيمة، حيث يصل سعرها عالميًا إلى 20 ألف دولار، مثل سيارة 2019 G70 2.0T Sport في فلوريدا.

كما يمكنك العثور على سيارات G70 المستعملة بسعر أرخص مقابل زيادة عدد الأميال، إذ قد تصل لأقل من 20000 دولار في بعض الأماكن.