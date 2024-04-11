حدث ليلا.. عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة.. وفيديو اختيارات ياسمين عبد العزيز .. وتحذير من ظاهرة جوية بطقس اليوم

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تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

وزير التموين يوجه بتسيير حملات يومية لمتابعة توافر السلع وعمل المخابز البلدية

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 11 ألف زائر في أول أيام العيد

3 مواجهات نارية بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

الأوقاف: إقبال غير مسبوق على "بيوت الله" طوال شهر رمضان

زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرات حوثية فوق خليج عدن والبحر الأحمر