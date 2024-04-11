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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زعيم الثغر يبحث عن الصدارة من بوابة الزمالك.. اليوم

مواجهة سابقة
مواجهة سابقة

يبحث نادي الاتحاد السكندري عن صدارة الدوري المصري الممتاز خلال مواجهة الزمالك اليوم، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز على الأبيض ليرتقي إلى صدارة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة متفوقا على بيراميدز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري اليوم الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الاتحاد السكندري وهو في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفا، بينما يدخل زعيم الثغر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

قائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

قائمة الاتحاد السكندري
وأعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري أمام الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

في خط الدفاع: هشام صلاح، شريف رضا، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، سيف تقا.

في خط الوسط: إسلام أبو سليمة، كريم الديب، الحبيب حسن، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمرو صالح، عمر الوحش، ناصر ناصر، هاني الطامي، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، أحمد عيد.

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