3 مواجهات نارية بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم الخميس 3 مباريات قوية فى مؤجلات الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر والزمالك مع الاتحاد السكندري والأهلى مع زد اف سى بعد نهاية منافسات الدور الأول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

المصري يتحدى مودرن فيوتشر

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز، والمقرر اثامتها على استاد برج بالإسكندرية.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل فيوتشر مع الاتحاد سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري قبل أن يودع بطولة الكونفدرالية من الدور ربع النهائى لصالح الزمالك.

الأهلى يسعى لمصالحة جماهيره

ويدخل الأهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة صعبة مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس، عندما يلاقى نظيره زد اف سى على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري ، في سهرة العيد التي يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدوري بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

الزمالك في مواجهة الاتحاد

يلتقى فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى في السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز فى مواجهة تقام بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة 3/2 مجموع مباراتى الذهاب و العودة.

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.