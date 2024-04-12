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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رانيا يوسف: اتفقت مع بناتي مفيش جواز قبل سن الـ 30.. دينا الشربيني: إسعاد يونس وش الخير عليا ونجاح"كامل العدد" لواقعيته

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

رانيا يوسف: اتفقت مع بناتي مفيش جواز قبل سن الـ 30

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اتفقت مع بناتها بأنه لا يوجد جواز قبل سن الـ 30، موضحة أننا تربينا على حياة معينة مختلفة عن الجيل الحالي.

 

دينا الشربيني: إسعاد يونس وش الخير عليا.. ونجاح"كامل العدد" لواقعيته

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن إسعاد يونس وش الخير عليها، موضحة أن سبب نجاح "كامل العدد" أن فريق العمل كان مرتبط ببعض جدا.

 

مسلسل استعراضي كوميدي| تامر حبيب عن تعاونه مع منة شلبي: «أحلى حاجة في الدنيا»

كشف السيناريست تامر حبيب، عن بدء تصوير مسلسله الجديد من بطولة الفنانة منة شلبي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وينتمي لنوعية المسلسلات الاستعراضية الكوميدية.

 

إسعاد يونس: تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد الجزأين

قالت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس إن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

 

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن طبيعة الصداقة التي تجمع نجله الفنان كريم عبد العزيز بالفنان ماجد الكدواني، مؤكدًا تواجد حُب كبير وصداقة عميقة بينهما.

 

روجينا: لولا أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي أنا فيه

أكدت الفنانة روجينا، أن زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين من أكثر الأشخاص الداعمين لها، موضحة أن  نجاحها من نجاحه. 

 

صاحبة السعادة تعطي العيدية لأبطال مسلسل كامل العدد على طريقتها الخاصة

خصصت الإعلامية إسعاد يونس فقرة من برنامجها "صاحبة السعادة" استضافتها لفريق عمل مسلسل كامل العدد، منهم الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة.

 

هل الخصام مع أحد يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب  الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل يقبل الله الصوم من المتخاصمين؟

رانيا يوسف دينا الشربيني تامر حبيب منة شلبي اخبار التوك شو

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