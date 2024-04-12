رانيا يوسف: اتفقت مع بناتي مفيش جواز قبل سن الـ 30 .. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اتفقت مع بناتها بأنه لا يوجد جواز قبل سن الـ 30، موضحة أننا تربينا على حياة معينة مختلفة عن الجيل الحالي.

وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "سهرة دي ام سي" المذاع على قناة dmc، أنها ليست من أنصار الأزواج يعيشوا مع بعض طالما بينهم المشاكل، لأن البيوت غير السعيدة خاصة في وجود أطفال تكون صعبة، لأن المشاكل تؤثر على نفسية الأطفال ويصبحوا معقدين من الزواج بسبب المشاكل بين الأب والأم .

وأشارت رانيا يوسف، إلى أن التفاهم بين الرجل والمرأة مهم جدا، ولابد أن يكون بين الزوج والزوجة لغة حوار ويفهموا بعض في الخطوبة، لذلك تفضل الزواج بعد سن الثلاثين.

وأوضحت، أن أنها أخطأت عندما تزوجت في سن صغير 23 سنة، وعاشت طفولتها مع أولادها، مؤكدة أنها لا تفضل الإنجاب في سن صغير لكي تكون مدركة المسئولية.