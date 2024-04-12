دينا الشربيني عن دورها في كامل العدد: بيقولوا يا طنط.. لا أنا اتقهرت

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها قدمت قدمت دور أم لـ4 أطفال في مسلسل كامل العدد، متابعة : قلت لهم يا ريت تأكدوا أنها متجوزة صغيرة.

وأضافت الشربيني خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "DMC": لما رحت عيد ميلاد لينا، لاقيت صحابها بيقولوا يا طنط ممكن نتصور مع حضرتك.. لا أنا اتقهرت" .

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن صناع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثان، معقبة: كلنا دخلنا التحدي والحمد لله نجحنا، وأنا حبيت السيناريو بتاع الجزء الثاني لأن الولاد مشكلاتهم كبرت وقدرنا نوصلها بالسلاسة دي.