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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الخصام مع أحد يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

خصام
خصام

أجاب  الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل يقبل الله الصوم من المتخاصمين؟

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"،  المذاع على  فضائية "الناس"، الخميس: "الخصام منهي عنه فى الشريعة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الخصام، وقال خيرهم من يبدأ بالسلام، وحذرنا من فساد ذات البين، لأنه يضيع الدين، ونحن مطالبون أن نصلح ما بيننا".

وأضاف: "ربنا فى ليلة النصف من شعبان يطلع على عباده فيغفر للجميع إلا مشرك أو مشاحن، والمتخاصم في الصيام ينقص ثواب صيامه مثل الذى يصوم ولا يصلى، ولذلك نحن مأمورون بألا نخاصم الناس".


تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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