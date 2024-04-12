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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال طائرة الأهلي» يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة إفريقيا

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

دخل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.

عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، جلسة مع اعضاء الجهاز المعاون، لوضع البرنامج البدني والخططي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة يوم الأحد القادم.

ويشهد معسكر الفريق تدريبات بدنية وخططية مكثفة، في ظل دوافع الفريق الكبيرة لتقديم أفضل ما يمكن والمنافسة على اللقب.

كان الفريق قد توج بلقب الدوري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 في نهائي البطولة.

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