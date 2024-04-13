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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجليس نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف الجديد لإيبارشية المنصورة|صور

الأنبا أكسيوس
الأنبا أكسيوس

أقيم مساء اليوم السبت، طقس تجليس نيافة الأنبا أكسيوس على كرسي إيبارشية المنصورة وتوابعها، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).

شارك في صلوات العشية والتجليس ١٦ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية المنصورة وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة الدقهلية وعن الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان.

شارك في التجليس من أعضاء المجمع المقدس، أصحاب النيافة: الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، والأنبا ميخائيل اسقف حلوان والمعصرة، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، والأنبا توماس أسقف ورئيس السيدة ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.

الأنبا أكسيوس كاتدرائية السيدة العذراء العشية المجمع المقدس الأنبا اسطفانوس

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