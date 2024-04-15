هولندا تلغي.. تحذير لـ وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن الرحلات لإسرائيل وإيران

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أنها تراقب الوضع عن كثب في الشرق الأوسط ومدى تأثيره.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضافت الوكالة أنها لا تزال تحذر من الطيران فوق إسرائيل ومحيطها، موصية في نفس الوقت بالحذر من الطيران في أجواء إيران.

من جانبها، قالت الخطوط الجوية الهولندية، اليوم الاثنين، إنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء.

وأطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل ليلة السبت ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل.