شعبة الخبز تكشف تفاصيل إجتماع الغد مع وزير التموين حول خفض أسعار الخبز السياحي

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بإتحاد الغرف التجارية أن الشعبة تعقد إجتماعاً غداً مع وزير التموين وذلك في ضوء المستجدات في الآونة الاخيرة حيث أنها شهدت قبيل رمضان وخلاله إرتفاعا في أسعار الدقيق حتى باتت الامور مستقرة مؤخراً حيث تراجعت الاسعار بشكل كبير .

أوضح خلال مداخلة تليفونية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"الاسباب التي أدت لانخفاض الاسعار لكون الدقيق الفاخر يعتمد في أسعاره كلية على سعر صرف الدولار ومع التخلص من السوق السوداء وإستقرار سعر الصرف لايوجد مبرر للاستمرار في الوضع السابق الخاص بالاسعار .



أكمل : دي رسالة مهمة علشان الناس تفهم أن إرتفاع الاسعار بيبقى غصبن عننا ولم يحصل تغيير وإنخفاش يشعر الناس بالفرق ويكون هناك مصداقية في العمل والاداء ".

وحول معدلات الانخفاض المتوقع في الخبز السياحي قال : " الاسعار الاخيرة كان سعر الرغيف يتراواح مابين 2 إلى 3 جنيهات بإختلاف المناطق وفي ضوؤ التطورات قدمت رؤيتنا كشعبة لوزير التموين ولذلك سيعقد إجتماعاً الغد وبه قيادات الشعبة ومجموعات من اصحاب المخابز من محافظات مختلفة لوضع أطر على الاققل أن تضمن الدولة ثبات سعر الدقيق الذي تنتجه المطاحن".

واصل: "بدات بعض المخابز في الاستجابة منذ الأمس في خفض الاسعار مثلاً أبو خمسة بقى بتلاتة ".

وكشف أن هناك بعض المطالب سوف يتم مناقشتها في الاجتماع غداً في طليعتها ثبات سعر الخامة الاصيلة وهي الدقيق من جهة وثانياً عندما يحدث الثبات سوف نتفق مع المخابز على وزن واحد وسعر واحد وهذا يتوقف على الاتفاق على سعر الدقيق .



وتوقع أن خفض أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو ستشهد انخفاضات تتراواح مابين 20-25% بحسب مايتم الاتفاق عليه غداً.

وعن تكلفة إنتاج الرغيف البلدي قال: " تكلفة الرغيف البلدي وصلت إلى 120 قرشا، والدولة عوضتنا."

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