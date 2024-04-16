‎أسهم Apple تخسر 60 مليار دولار في يوم واحد

مؤشر ناسداك المركب يتكبد أكبر خسارة يومية في شهرين

أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر حادة بضغط من ارتفاع عوائد السندات عقب بيانات التجزئة الأميركية التي زادت بأكثر من التوقعات في مارس الماضي، بالإضافة إلى مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

ولامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات 4.7% لأول مرة في 5 أشهر.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.65% أي ما يعادل نحو 248 نقطة مسجلاً سادس خسارة يومية له على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في قرابة 3 أشهر.

كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2% مسجلاً أدنى إغلاق يومي له في نحو شهرين. وفقد مؤشر ناسداك المركب 1.8% من قيمته ليتكبد أكبر خسارة يومية له في شهرين.

أسهم Tesla

تراجع سهم Tesla بأكثر من 5% مسجلاً أدنى إغلاق يومي له في 11 شهراً بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية إنها ستسرح أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.

أسهم Apple

تراجع سهم Apple بنسبة 2.2% ، لتفقد الشركة 60 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات من شركة الأبحاث IDC أن شحنات الهواتف الذكية للشركة انخفضت بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024.



