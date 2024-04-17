بعد هبوط الدقيق.. إجراءات هامة من التموين لضبط أسعار الخبز بالأسواق

أعلن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من القرارات التي ستأخدها الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز الحر بالأسواق.

قال المصيلحي، إن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية - الي ان مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز الحاج عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة الحاج عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة ان أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وان تحديد الأسعار والاوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وانه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة ، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا الي ان أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال ، أن تأكيدات الدكتور علي المصيلحي ، هي اعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا ان الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضاً.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير الى ان القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا ، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما يشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان.