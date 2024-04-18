متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟..متحدث وزارة العمل يجيب|فيديو

تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأضاف عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سوف يتم تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في شهر مايو المقبل، وهذا طبقاً لقرار المجلس القومي للأجور .

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى، أن هذا القرار ملزم على الجميع، مؤكداً أن هذا القرار صدر بعد العديد من الإجتماعات التمهيدية، التي شارك بها ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية ، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية .



واستكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، قائلاً:" هذا القرار صدر بالتوافق و التراضي ، والتاكيد على حرص الجميع سرعة تطبيق هذا القرار"