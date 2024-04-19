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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرارا لأعمال متابعة عملية توريد القمح بمراكز ومدن المحافظة

محافظ الغربية يفاجئ شون ومراكز تجميع القمح بمركزي زفتى والسنطة

صدى البلد

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  بمتابعة جولاته المفاجئة والتي بدأت مع بدء عملية تسليم الأقماح من يوم  15/4/2024 في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

 

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بشونة نهطاى بوالتي تبلغ سعتها التخزينية 1600 طن وتابع المحافظ الاعمال بمركز تجميع  زفتى والذي تبلغ سعته التخزينية 9200 طن .
وفي السنطة شونة السنطة المركزية والتي سعتها التخزينية 6500 طن.

وخلال تفقدة تقدم محافظ الغربية ، بالتهنئة لكل مزارعي الغربية ببدء حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 ووجه المحافظ؛ التموين والزراعة بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة أولاً بأول وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات للتيسير على المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، فضلاً عن مراجعة أعمال لجان فحص القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول ، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

 

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية .

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