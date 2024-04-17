لتبادل الخبرات.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والزنتان الليبية

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، الدكتور محمد أحمد دقلى رئيس جامعة الزنتان بدولة ليبيا و الدكتور أحمد الفتورى الملحق الثقافي لدولة ليبيا، والدكتور على المجتار التومي عميد كلية المحاسبة بجامعة الزنتان، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

أكد الدكتور محمود ذكي خلال اللقاء أهمية عقد بروتوكولات التعاون في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والثقافية والمعرفية مع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجامعات والذى يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العملي.

شهد اللقاء توقيع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد دقلى رئيس جامعة الزنتان، اتفاقية تعاون بين الجامعتين، شملت تبادل الطرفين الزيارات لطلاب المرحلة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات بين الأقسام المناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية والاشتراك في تنفيذ الاشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، والمشاركة في تقييم رسائل الماجستير والدكتوراه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة من خلال الأنظمة النافذة لكل من الطرفين، كما تتيح الاتفاقية اجراء البحوث العملية المشتركة ذات الطابع العلمي وعقد مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية لتبادل الخبرات والمناقشات العملية والقاء المحاضرات.