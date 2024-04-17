عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتبادل الخبرات.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والزنتان الليبية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ،  الدكتور محمد أحمد دقلى رئيس جامعة الزنتان  بدولة ليبيا و  الدكتور أحمد الفتورى الملحق الثقافي لدولة ليبيا، والدكتور على المجتار التومي عميد كلية المحاسبة بجامعة الزنتان، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

أكد الدكتور محمود ذكي   خلال اللقاء  أهمية عقد بروتوكولات التعاون في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والثقافية والمعرفية مع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجامعات والذى يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العملي.

الأمم المتحدة تدعو لجمع 2.8 مليار دولار من التبرعات لغزة والضفة الغربية

شهد اللقاء توقيع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  والدكتور محمد دقلى رئيس جامعة الزنتان، اتفاقية تعاون بين الجامعتين، شملت تبادل الطرفين الزيارات لطلاب المرحلة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات بين الأقسام المناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية والاشتراك في تنفيذ الاشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، والمشاركة في تقييم رسائل الماجستير والدكتوراه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة من خلال الأنظمة النافذة لكل من الطرفين، كما تتيح الاتفاقية اجراء البحوث العملية المشتركة ذات الطابع العلمي وعقد مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية لتبادل الخبرات والمناقشات العملية والقاء المحاضرات.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأشراف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي استراتيجية الوطنية للتعليم العالي إشراف استراتيجية ء هيئة التدريس التبرعات لغزة والضفة الغربية التخصصات التبرع الأكاديمية الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجي أكاديمية الاستراتيجية استراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا تؤجل محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس بسيون

ترشيحاتنا

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

حكم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف في العمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ