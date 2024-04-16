الأمم المتحدة تدعو لجمع 2.8 مليار دولار من التبرعات لغزة والضفة الغربية

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دى دومينيكو، اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة ستطلق غدا الأربعاء نداء لجمع تبرعات بقيمة 2.8 مليار دولار لمساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في عام 2024.

وأوضح دومينيكو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "من الواضح أن 90% مخصص لقطاع غزة"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وأشار المسئول الأممي إلى أنه في البداية، قدرت الخطة الإنسانية لعام 2024 بنحو 4 مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار نظراً للقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.