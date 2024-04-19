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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

12 يومًا عطلة رسمية ومفاجأة للموظفين في شهر مايو 2024 .. تفاصيل

إجازة
إجازة

يتساءل عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص عن موعد إجازة شم النسيم 2024 ، وهل يتم ضمها إلى عطلة عيد العمال وعيد القيامة المجيد.

 

ويوافق يوم الخميس 25 من شهر أبريل الجاري عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.


و قرر مجلس الوزراء  ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

 

كما أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا يحدد موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، ومن المقرر أن تكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024. وتعتبر هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

 

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بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

عدد الإجازات المتبقية في شهري أبريل ومايو 2024

 

إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024: الخميس الموافق 25 أبريل.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 27 أبريل.

- إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

- إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

- إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

- الجمعة 10 مايو.. عطلة أسبوعية

- يوم السبت 11 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 17 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 18 مايو.. عطلة أسبوعية

– يوم الجمعة 24 مايو ..عطلة أسبوعية

- يوم السبت 25 مايو.. عطلة أسبوعية

13- يوم الجمعة 13 مايو..عطلة أسبوعية.

 

اجازات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

 

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

 


ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون


إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

 

 

 

 

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