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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| موبايل جبار من Oppo يتعرض للطبخ ولم يتأثر.. هاتف من شاومي يكسر الأرقام القياسية في سرعة الإنترنت

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أعلى حماية وأقل سعر.. موبايل مذهل من Oppo يتعرض للطبخ ولم يتأثر

أطلقت شركة أوبو Oppo، مؤخرا الهاتف الذكي A3 Pro في الصين، والذي يبرز كأول هاتف ذكي بميزانية محدودة في يحصل على 3 شهادات مختلفة لمقاومة الماء بتصنيف IP69 وIP68 وIP66، ولإثبات قدرته العالية على التحمل استعرضت موظفة مقطع فيديو لاختبار الهاتف بعد أن وضعته لمدة في قدر من الماء الغلي على النار ولم يتأثر.

 

تحديث ضخم من سامسونج يصل هواتف Galaxy هذه.. شوف تليفونك

تعد واجهة سامسونج One UI، واحدة من أكثر أنظمة التشغيل المستندة على “أندرويد” شعبية، والتي يفضل استخدامها الملايين في جميع أنحاء العالم، نظرا لأنها يتم ترقيتها باستمرار من خلال تحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة وإدخال الكثير من التحسينات على الميزات الحالية.

 

مع تحديث 5.5G.. موبايل من شاومي يكسر الأرقام القياسية في سرعة الإنترنت

تتقدم تقنيات الاتصال عبر الهاتف المحمول بسرعة، مما يجعل مواكبة أحدث التطورات تحديا للكثيرين، وفي حين أن تقنية الجيل الخامس لم تحقق بعد انتشارا واسع النطاق في العديد من البلدان، فإن شركات تصنيع الهواتف الذكية تعمل بالفعل على تزويد هواتفها بالجيل التالي من تقنيات الاتصال، وتماشيا مع هذا، أصبح هاتف شاومي الرائد Xiaomi 14 Ultra أول هاتف يدعم شبكات 5.5G المتطورة.

 

لو متعرفش الفرق.. مقارنة سريعة بين هاتف ريلمي P1 Pro وهونر X9b

تم إطلاق هاتف ريلمي Realme P1 Pro، في الأسواق مؤخرا، والذي يتميز بميزات رائعة ضمن نطاق سعري اقتصادي، ويواجه هذا الهاتف منافسة قوية من هاتف هونر الجديد Honor X9b الذي تم إطلاقه خلال الأسابيع الماضية. 

 

وحش أندرويد الجديد.. 5 مميزات في موتورولا ايدج 50 برو هتقنعك تشتريه

أعلنت شركة موتورولا، في وقت سابق من هذا الشهر، عن هاتفها الرائد موتورولا إيدج 50 برو، والذي يأتي كمنافسا لبعض الهواتف الذكية الحديثة في السوق مثل ريلمي Realme 12 Pro+ 5G، وشاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G، وسامسونج Galaxy A35 5G.

 

تشتري Pura 70 Pro أم P60 Pro.. اعرف ايه الجديد من هواوي

كشفت شركة هواوي Huawei، مؤخرا عن تشكيلة Pura الجديدة تماما، التي تحل محل سلسلة P القديمة، ويؤكد خط Puraعلى الأسلوب والتكنولوجيا المتطورة والموضة، وتتكون سلسلة Pura 70، من طراز Pura 70 و70 Pro و70 Pro Plus و70 Ultra.

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